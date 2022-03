Frattesi: “Uno dei miei idoli calcistici è Marchisio, una grande persona”

Davide Frattesi ha rilasciato un'intervista, parlando del Sassuolo, di Scamacca e del suo idolo Claudio Marchisio.

redazionejuvenews

Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo fresco di rinnovo di contratto fino al 2026, ha rilasciato delle dichiarazioni a DAZN. Ecco le sue parole su Marchisio: "Una grande persona, uno dei miei idoli calcistici. Un'umiltà incredibile. Ricordo quella partita, una delle prime volte che andavo in panchina con la prima squadra. Praticamente non mi riconosceva neanche mia nonna. Sono andato là e gli ho chiesto la maglietta perché mia nonna era completamente impazzita per lui, perché secondo lei ci assomiglio fisicamente. Nonna magari mi vede con gli occhi dell'amore. Gliel'ho chiesta a inizio partita, mi ha detto 'Tranquillo' e a fine partita me l'ha chiesta. Ci sono rimasto, non è scontato come gesto".

Su Scamacca, attaccante del club neroverde: "Sempre nella stessa direzione, che poi è la verità. Oppure io lo inseguo. Siamo arrivati alla Lazio insieme, lui è andato alla Roma e poi ci sono andato io. Poi lui è andato al PSV e poi al Sassuolo, io l'ho raggiunto al Sassuolo. Gli ho detto: 'Mi raccomando Gianluca, guadagna un top club così andiamo pure là'. Però sì, sempre nella stessa direzione anche perché siamo molto simili. Pensiamo le stesse cose, abbiamo lo stesso tipo di carattere. Gli opposti si attraggono in amore, ma in amicizia è difficile. In quindici anni penso di non aver mai litigato con lui."

Sul Sassuolo, squadra piena di talenti pronti a sbocciare nel grande calcio: "Piazza ideale per crescere? Secondo me perché non ci sono le pressioni dei grandi club, puoi sbagliare con un po' più di tranquillità. E poi è come una grande famiglia, vieni coccolato un po' da tutti. Da una parte va bene, da un'altra no perché quando esci e iniziano le pressioni vere diventa più difficile. Però per iniziare un percorso in Serie A penso che questa sia la società perfetta".