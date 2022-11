Il fratello di Kean rivela: “Sarri non lo voleva alla Juve”

Nelle ultime settimane prima della pausa per il Mondiale la Juve ha dovuto fare i conti con un'assenza molto pesante come quella di Dusan Vlahovic. Il bomber serbo ha avuto problemi di pubalgia e non è potuto scendere in campo. I tifosi bianconeri stavano già tremando, ma per fortuna Moise Kean ha "preso il suo posto": 4 gol in 13 partite per l'attaccante italiano.