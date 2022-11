Fagioli, il fratello: “Ha detto no a United e Inter, ha prevalso la fede Juve”

Il fratello maggiore del centrocampista bianconero, in un'intervista rilasciata a Tuttosport, ha parlato della crescita degli ultimi mesi

redazionejuvenews

Uno dei protagonisti dell'ultima parte del 2022 della Juventusè stato Nicolò Fagioli. Oggi su Tuttosport a raccontare tutto di lui è il fratello maggiore Alessandro. Sulla svolta avvenuta a Lecce: "Veniva impiegato pochissimo, nonostante la possibilità di inserirlo almeno all’apparenza ci fossero. Il merito di Nicolò è stato quello di non smettere di crederci, è stato bravissimo ad aspettare il suo momento. Prima di quella partita le sue telefonate erano tristi: non giocava e non riusciva a darsi una spiegazione".

E sono arrivati anche i complimenti dell'idolo Del Piero: "Ricevere i suoi complimenti è stata un’emozione fortissima. Anche la telefonata del suo grande amico Alvaro Morata è stata bellissima".

Il suo obiettivo era chiaro: "La sua intenzione è sempre stata quella di rimanere a Torino, anche rischiando di trovare poco spazio. Negli ultimi giorni dello scorso mercato estivo si erano fatte avanti Cremonese e Sampdoria, ma alla fine è rimasto. Una scelta condivisa con l’allenatore e i dirigenti".

Le possibilità di andare altrove c'erano state: "Nicolò è un mammone, la distanza non gli è mai piaciuta. Quando era nelle giovanili della Cremonese ha detto no al Manchester United, non si sentiva pronto per lasciare l’Italia. E per la Juve ha preferito declinare l’interesse dell’Inter (con cui fece un provino), del Milan e dell’Atalanta. La sua fede bianconera ha prevalso su tutto".

Il rapporto con Allegri e non solo: "Molto professionale. In queste settimane gli ha ripetuto molte volte che doveva restare tranquillo. Gli è stato vicino, promettendogli che il momento giusto sarebbe arrivato e così è stato. In passato Nicolò si è aggrappato anche alla presenza di Ronaldo: avevano un legame splendido, CR7 gli ha sempre confessato che vedesse in lui un grande talento".