Dalla Francia, su Tudor: “Bilancio della stagione a metà giugno”

Igor Tudor discuterà il suo futuro con la dirigenza del Marsiglia, nonostante le voci che lo vogliono lontano dalla Francia. Il tecnico croato è stato accostato alla panchina della Juventus come possibile sostituto di Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Tuttavia l'OM -dopo una stagione positiva- non avrebbe intenzione di separarsi da Tudor.