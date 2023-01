Francia, il presidente della federcalcio si scusa con Zidane

Ai microfoni di RMC Sport, Le Graët aveva detto: "Zidane allenatore in Brasile? Non mi interessa. Può andare dove vuole, in un club, in una Nazionale, non seguo quello che lo riguarda. Se ha cercato di contattarmi? Certamente no, non gli avrei nemmeno risposto al telefono. Non abbiamo mai pensato di separarci da Deschamps". Parole che hanno indispettito molti in Francia, dove Zidane è un idolo di tutti gli appassionati. Tanto che persino Kylian Mbappé ha twittato in difesa dell'ex giocatore della Juventus: "Zidane è la Francia. Non manchiamo di rispetto a una leggenda in questo modo...".