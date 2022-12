Brutte notizie per la Juve: Rabiot in panchina con la Francia

La notizia era nell'aria, ora è arrivata l'ufficialità: Adrien Rabiotnon giocherà la semifinale del Mondiale in Qatar 2022 tra Francia e Marocco. Il centrocampista della Juve è stato colpito da un virus influenzale e non sarà del match. I Blues sono dati per netti favoriti ma la squadra di Regragui ha dimostrato di essere una spina nel fianco. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle due formazioni ufficiali.