Francia, Deschamps verso la permanenza: Zidane pensa alla Juve

Ma quella panchina era un obiettivo di un altro grande nome del calcio transalpino: Zinedine Zidane . L'ex tecnico del Real Madrid ha lasciato la panchina dei Blancos da un anno e mezzo e da allora sembrava che fosse il candidato naturale per guidare la Francia . Anche lui vincitore del Mondiale 1998 con Deschamps, ha dimostrato di essere un grande gestore di campioni, oltre a esserlo stato in campo con tanto di Pallone d'Oro. Ma la conferma dell'attuale ct gli imporrebbe di guardarsi intorno per non rimanere ancora fermo.

Secondo quanto scrive L'Equipe, il futuro di Zidane però non sarà al PSG e lui ha già rifiutato varie offerte dal Manchester United. Secondo il quotidiano francese però il francese potrebbe essere attirato dal progetto della Juventus. Non si tratta di qualcosa già in piedi. In ogni caso Zidane darà priorità a un campionato che conosce già. Come la Serie A, dove ha giocato per un quinquennio. Parlando invece di mercato, ecco il borsino aggiornato con tutte le percentuali dei colpi bianconeri: "Cherubini ha deciso chi comprare"<<<