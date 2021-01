France Football: la Juve sfida il Barcellona per Depay

TORINO – La Juventus continua ad affrontare il mese di gennaio, che dopo la sfida contro l’Udinese vedrà i bianconeri impegnati questa sera contro il Milan. Dopo la partita con i rossoneri, la squadra di Pirlo avrà ancora altri impegni, in un mese che vedrà la squadra di Torino giocare ogni tre giorni. Oltre alle partite di campionato contro Sassuolo, Inter, Bologna e Sampdoria, la Juventus sarà chiamata a sfidare il Genoa negli ottavi di finale della Coppa Italia, e il Napoli nella Supercoppa Italiana.

Mentre la squadra e il suo allenatore Andrea Pirlo sono concentrati sul campionato, il direttore dei bianconeri Fabio Paratici sta lavorando sul mercato, per regalare al tecnico bianconero alcuni innesti per migliorare e ampliare la rosa, in vista dei prossimi impegni. Molti sono i nomi su cui sta lavorando il dirigente bianconero, a partire dall’attacco, per cui Andrea Pirlo avrebbe chiesto una quarta punta, in modo da far rifiatare Paulo Dybala, Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo, soprattutto ora che inizierà anche la fase finale della Champions League.

Oltre ai n0mi noti al mercato, stando a quanto riporta questa mattina in Francia France Football, i bianconeri non avrebbero abbandonato la pista che porta al calciatore del Lione Memphis Depay. L’attaccante olandese piace molto a Torino, non solo al tecnico bresciano, ma anche in dirigenza, con Fabio Paratici che starebbe lavorando per convincerlo a sporre la causa bianconera. Il giocatore va infatti a scadenza a giugno, e i bianconi stanno lavorando per convincerlo a raggiungerli sotto la Mole. Il problema principale però è rappresentato dal Barcellona, che ha come obiettivo primario di mercato proprio l’attaccante del Lione. Le due squadre sono quindi pronte a sfidarsi, con i bianconeri che sperano di convincere il giocatore.

