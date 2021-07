Frabotta saluta la Juve: “Un orgoglio giocare e vincere per la Juventus”

Il giocatore giocherà nel Verona

La Juventus sta preparando la prossima stagione alla Continassa , con Allegri che la prossima settimana ritroverà gli ultimi giocatori: i sudamericani e i quattro italiani Campioni d'Europa torneranno a disposizione del tecnico toscano ed inizieranno ad allenarsi con il gruppo. Ieri sono rientrati Alvaro Morata e Rodrigo Bentancur, che hanno iniziato a svolgere un lavoro personalizzato. Oltre a loro anche Dybala continua il suo lavoro individuale, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Allegri vorrebbe chiudere la squadra entro i primi dieci giorni di agosto, e in questo senso Cherubini si sta muovendo per acquisti e cessioni. Ieri è stato infatti ufficializzato il passaggio di Gianluca Frabotta all'Hellas Verona, che vestirà la maglia degli scaligeri in previsto. Frabotta ha voluto salutare i suoi due anni alla Juventus con un post sul suo profilo Instagram, che i tifosi hanno apprezzato e commentato.