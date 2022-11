Verona-Juventus: le formazioni ufficiali

La squadra bianconera scende in campo contro il Verona per la partita valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano

redazionejuvenews

La Juventus è pronta ad affrontare l'ultima trasferta di questa prima parte di campionato, che la vedrà di fronte al Verona. I bianconeri, dopo aver vinto quattro partite di seguito, sono alla ricerca della quinta vittoria consecutiva, che li potrebbe portare al terzo posto in classifica da soli, a due punti dal Milan secondo. La vittoria contro l'Inter nel derby d'Italia ha dato una grande iniziazione di fiducia alla squadra, che però dovrà vincere oggi per non vanificare la vittoria ottenuta contro i nerazzurri.

Massimiliano Allegri è ancora alle prese con molte assenze, e sono rimasti fuori dai convocati per questa partita anche Chiesa e Vlahovic, il primo alle prese con una normale pausa dopo il rientro dall'infortunio, mentre il secondo ancora alle prese con la pubalgia. Rientreranno però Kean e Paredes, con Di Maria che inizierà dalla panchina così come in connazionale.

Tra i pali giocherà Perin, davanti al quale la linea di difesa sarà formata da Bonucci, Bremer e Danilo. A centrocampo larghi agiranno Cuadrado e Kostic, con al centro Fagioli, Locatelli e Rabiot, mentre in attacco ci saranno Milik e Kean.

VERONA (3421): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Lazovic; Kallon, Verdi; Henry

JUVENTUS (352): Perin; Bonucci, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik