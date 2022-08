Sampdoria-Juventus: le formazioni ufficiali

La squadra bianconera scende in campo per la seconda giornata del campionato italiano di Serie A, e giocherà contro la Sampdoria a Marassi

La Juventus sta per scendere in campo nella seconda partita della nuova stagione di Serie A. Dopo aver vinto la prima partita giocata in casa contro il Sassuolo, grazie al gol di Di Maria ed alla doppietta di Dusan Vlahovic, i bianconeri sono ora attesi dalla prima trasferta dell'anno. A Marassi la squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo contro la Sampdoria , con ancora alcuni assenti che hanno condizionato le scelte del tecnico toscano.

L'allenatore ha infatti dovuto fare a meno di molti giocatori per la trasferta: Pogba e DiMaria sono fuori per infortunio come Szczesny, Akè, Chiesa e KaioJorge, mentre Arthur è ormai fuori dal progetto. La squadra davanti a Perin si schiererà con la linea a quattro formata da Danilo, Bremer, Rugani ed Alex Sando mentre a centrocampo agiranno Mckennie e Rabiot ai lati di Locatelli. In avanti prima da titolare per Kostic, che insieme a Cuadrado fornirà supporto a Vlahovic.