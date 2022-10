Milan-Juventus: le formazioni ufficiali

La squadra bianconera scenderà questa sera in campo nella partita valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie A

La Juventus, dopo un difficile inizio di stagione, è tornata alla vittoria in Serie A nella partita contro il Bologna. Alla vittoria contro i rossoblu è seguita quella in Champions League contro il Maccabi, che ha dato ai bianconeri un'ulteriore iniezione di fiducia in vista della partita di questa sera, che li vedrà scendere in campo a SanSiro contro il Milan.