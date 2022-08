Juventus-Spezia: le formazioni ufficiali

La Juventus scenderà tra poco in campo contro lo Spezia, nella partita valvole per la quarta giornata del campionato italiano di SerieA. Con cinque punti raccolti in tre giornate, frutto della vittoria contro il Sassuolo e dei pareggi contro Sampdoria e Roma, la squadra di Massimiliano Allegri cercherà di tornare alla vittoria nella partita di questa sera, per non perdere terreno dalla testa della classifica e per prepararsi al meglio per le prossime partite.