Juventus-Empoli: le formazioni ufficiali

La Juventus sta per scendere in campo contro l'Empoli nella partita valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di SerieA. I bianconeri cercheranno di ottenere la vittoria per portare a 4 i punti di vantaggio sull'Inter, in attesa della partita dei nerazzurri di domani in programma a Firenze contro la Fiorentina.