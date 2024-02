La squadra bianconera scende in campo contro i nerazzurri nella partita valevole per la ventitreesima giornata

La Juventus sta per scendere in campo contro l'inter nella partita valevole per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri arrivano alla sfida con un punto in meno dei nerazzurri ed una partita in più, e proveranno il sorpasso cercando la vittoria nella sfida di questa sera.