Il V-Day bianconero: come cambia la Juve con Vlahovic?

Primo giorno da giocatore bianconero per il centravanti serbo. Con lui la Juventus spera di risolvere i problemi realizzativi di quest'anno.

redazionejuvenews

Oggi è stata la prima giornata di Dusan Vlahovic da giocatore della Juventus. Dopo la chiusura arrivata nelle scorse, mancava solo l'ufficialità per il passaggio dell'ormai ex Fiorentina in bianconero. Da oggi il serbo è ufficialmente il nuovo numero 28 bianconero. Un colpo di proporzioni importanti per il club bianconero, che verserà nelle casse dei viola 70 milioni di euro, più 10 milioni di bonus legati al raggiungimento di alcuni obiettivi sportivi. Un acquisto destinato a cambiare gli equilibri della lotta per le posizioni Champions. Se la Juventus, dopo un avvio difficile, era già in una fase di risalita della classifica, aggiungendo alla propria rosa il capocannoniere del torneo (insieme a Immobile), ora si candida con forza a uno dei primi quattro posti.

Ora però la domanda che tutti si fanno è: come cambierà la Juve con Vlahovic? Sicuramente il serbo arriva con il compito di risolvere un problema non di poco conto. I bianconeri infatti tirano poco in porta e con poca efficacia. Settima per tiri tentati e undicesimo attacco del campionato, la squadra di Allegri è stata spesso troppo sterile davanti. Vlahovic invece da solo ha segnato metà dei gol totali della Juventus: 17 contro 34. Insomma un giocatore che tenta la conclusione appena ne ha la possibilità, in controtendenza con i suoi nuovi compagni.

Allegri con lui avrà un riferimento con maggiore presenza fisica rispetto a Morata. Lo spagnolo è un giocatore che viene incontro per partecipare alla manovra, ma non ha nelle sue corde lo scontro duro con i difensori avversari. Con il serbo la squadra bianconera avrà un terminale a cui affidarsi, in grado di far salire i suoi, ma soprattutto letale in area di rigore. Vlahovic va servito infatti negli ultimi metri, dove sta dimostrando di essere in grado di trasformare in gol anche le palle più sporche. Se il gioco della squadra di Allegri finora non è stato in grado di produrre tante occasioni, un acquisto del genere è una scorciatoia per aumentare la voce alla casella gol segnati. La coppia con Dybala può diventare esplosiva: un mix perfetto di potenza e tecnica.