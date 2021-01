Fonseca: “Rispetto al match con la Juve, con l’Inter c’è un’atmosfera diversa. Sulla lotta al titolo…”

TORINO – Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro l’Inter: “Atmosfera diversa rispetto al match con la Juve? Molto. C’è un’atmosfera diversa, avere i tifosi è importante. Non li abbiamo allo stadio, ma sentiamo sempre il loro appoggio qui a Trigoria e quando andiamo allo stadio. Penso che fosse una partita importante per avere i tifosi. Roma nella lotta al titolo? Per noi è importante la partita di domani, vogliamo giocare per vincere. Poi pensiamo alla Lazio. Non è giusto pensare di più in questo momento. È un buon momento, la squadra sta vincendo e ha fiducia. Importante far giocare tutti, ora dobbiamo gestire questi 2-3 mesi bene, abbiamo tante partite ed è importante che tutti stiano bene fisicamente per affrontare queste gare, che sono tante“.

Poi sull’Inter: “E’ vero che l’Inter ha grandi giocatori, grandi individualità. Ma non posso vedere solo quello. L’Inter è una grande squadra, ha un’identità forte, è facile capire come giocare, ma è difficile da contrastare. Per me è una squadra collettivamente forte, ma abbiamo preparato la partita pensando a questo. L’Inter gioca con le due punte e usa la profondità, ma in Italia tutte le squadre sono molto profonde. Domani sarà lo stesso, è importante controllare la profondità dell’Inter. Diawara? Sta bene, molto meglio fisicamente. Deve aspettare, avrà sicuro un’opportunità di giocare, ma ora si sta allenando molto bene. È un grande professionista, si allena sempre bene. Sono fiducioso che a breve avrà una chance di giocare. Villar e Veretout a centrocampo? Questa è una domanda per sapere chi giocherà, due tra Villar, Veretout e Cristante giocheranno domani. Infortunio Spinazzola? Spinazzola ha recuperato, sta bene e si è allenato bene. Giocherà domani“. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<