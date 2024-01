Fonseca: “Djalò è vicino al rientro, può dare una grossa mano alla Juve”

Dalle sue condizioni alle caratteristiche tecniche e tattiche: le parole di Fonseca su Djalò, ormai a un passo dalla Juve

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex allenatore della Roma Fonseca ha parlato di Djalò, difensore ormai a un passo dalla Juve. Sulle sue condizioni ha detto: "Sono già due settimane che si allena bene con il gruppo, sempre con una buona intensità, al ritmo giusto. Penso che ne possa servire un’altra o al massimo altre due per rivederlo in campo, pronto per la partita. Diciamo che finalmente è quasi pronto per il rientro. Mi è mancato davvero molto, prima di essersi fatto male stava andando davvero bene e ci ha aiutato molto. difficile trovare in giro un difensore centrale veloce come Tiago".

Sul trasferimento alla Juve: "Lo vedo già pronto per aiutare la difesa dei bianconeri. Rispetto alla sua prima avventura italiana, quella vissuta da giovanissimo al Milan, è cresciuto tanto come giocatore e anche come uomo. E adesso ha anche molta più esperienza di prima. In più conosce già la lingua, parla bene l’italiano. E questo penso che lo possa aiutare nell’ambientarsi prima del previsto in una squadra nuova e importante come la Juventus".

Chiosa finale sulle sue caratteristiche: "È giovane, ha dei margini di miglioramento. La sua principale virtù è la velocità, è un giocatore molto molto rapido, ma anche bravo con il pallone tra i piedi, in fase di impostazione. Ed è bravo anche nel posizionamento difensivo e sa farsi rispettare in marcatura. La cosa che mi piace di più di lui però è la semplicità, non cerca mai giocate ad effetto, gioca sempre pulito. Oramai ha acquisito la giusta esperienza anche da questo punto di vista".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.