Fonseca al termine della sfida: “Noi in difficoltà con le grandi”

TORINO – Si è conclusa con la fantastica vittoria della Juventus per 2-0 la sfida dell’Allianz Stadium contro la Roma. I bianconeri hanno vinto grazie al gol di Cristiano Ronaldo e all’autorete di Roger Ibanez. In questo modo, hanno superato i giallorossi al terzo posto, andando temporaneamente a -4 dal Milan capolista, che giocherà a San Siro contro il Crotone oggi pomeriggio. Ad ogni modo, questa gara ha dimostrato ancora una volta la forza e la tenacia della Juve, che, pur lasciando l’iniziativa all’avversario, riesce ad essere cinica e spietata. Infatti, ieri sera è stata la Roma a costruire il gioco, mentre la Vecchia Signora ha sfruttato a meraviglia le proprie occasioni in ripartenza. Difensivamente, poi, la squadra ha mostrato una solidità incredibile, impedendo agli avversari di essere troppo pericolosi. Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida, l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca ha voluto analizzare la partita.

Ecco, dunque, le parole di Paulo Fonseca sulla gara di ieri: “Noi andiamo in difficoltà con le grandi; questo è un dato di fatto, da cui non si può sfuggire. Oggi noi non meritavamo di perdere però, perché abbiamo giocato senza dubbio un’ottima partita, in cui la differenza è stata fatta dall’efficacia. Questo si vede dal fatto che la Juventus ha tirato in porta tre volte e ha fatto tre gol, mentre noi abbiamo tirato tredici volte e non abbiamo segnato. Comunque, la squadra è stata coraggiosa. La Juve ha giocato da grande squadra, abbassando le sue linee e i ritmi di gioco, impedendoci così di fare gol. In ogni caso, dovevamo sfruttare la possibilità di poter fare meglio. Per quanto riguarda le due punte, io credo che in questa gara non ne avevamo bisogno. Infatti, la Roma ha giocato bene e non era necessario un cambiamento tattico inserendo un’altra punta“.