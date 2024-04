Follia Ronaldo, spinte e una gomitata: espulso l’ex Juve | VIDEO

Dopo l'addio al Manchester United l'ex Juve Cristiano Ronaldo si è trasferito in Arabia Saudita all'Al Nassr. L'esperienza saudita del fuoriclasse portoghese, però, fin qui non è stata tutta rose e fiori. Nel corso della semifinale di Supercoppa d'Arabia contro l'Al Hilal di Sergej Milinkovic-Savic, infatti, CR7 è stato addirittura espulso dopo un intervento folle. L'ex Juve ha infatti prima spinto e poi colpito con una gomitata un avversario, attimi di estremo nervosismo che hanno portato l'arbitro a estrarre il cartellino rosso. Alla fine il suo Al Nassr ha perso per 2-1, con l'Al Hilal che in finale affronterà l'Al Ittihad di Benzema.