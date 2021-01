Foggia: “Reynolds? Discorsi economici e di volontà del calciatore”

TORINO – La Juventus è ripartita dopo la sconfitta subita domenica scorsa a San Siro contro l’Inter, con i bianconeri che hanno conquistato la finale della Suercoppa Italia, vincendo il trofeo contro il Napoli, battuto per 2-0 grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. I bianconeri saranno domani in campo contro il Bologna, contro cui cercheranno di tornare alla vittoria in campionato per dare seguito al risultato ottenuto mercoledì contro il Napoli.

Mentre la squadra di Andrea Pirlo corre sul campo, furori il dirigente Fabio Paratici si sta occupando del mercato, cercando le migliori soluzioni o opportunità per migliorare la rosa a disposizione del tecnico bresciano. Tra gli obiettivi del Chief Officier bianconero c’era il terzino americano Bryan Reynolds, giovane promessa dei Dallas, che però i bianconeri non vedranno sotto la Mole. La concorrenza della Roma ha infatti prevalso sugli sforzi di Paratici, che aveva provato a portare il giocatore in Italia in sinergia con il Benevento, vista l’impossibilitò per i bianconeri di tesserare un extracomunitario. L’entrata in scena della Roma ha però complicato i piani, con i buoni rapporti tra i Friedkin e la proprietà della squadra americana che sono valsi ai giallorossi l’acquisto del giocatore, Il terzino arriverò a Roma con la formula del prestito con l’obbligo di riscatto fissato a 7 milioni, con il Dallas che riceverà il 15% della futura rivendita del giocatore.

A confermare la fumata nera dell’affare per il Benevento è stato il direttore sportivo del club giallorosso Pasquale Foggia, che ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport: “Reynolds? Discorso anche economico e di volontà del calciatore e della società. Non ci siamo rimasti male, sarebbe stato così se fossimo stati a un passo dalla chiusura.”

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<