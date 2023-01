Foggia-Juventus Next Gen: i convocati della squadra bianconera

Questa sera i bianconeri in campo per la partita valevole per il match di andata della semifinale della Coppa Italia Serie C

redazionejuvenews

La JuventusNextGen scenderà in campo questa sera nella partita contro il Foggia, valevole per l'andata delle semifinali della Coppa Italia Serie C. Attraverso il suo sito internet, la società bianconera ha comunicato i convocati per la sfida.

"Questa sera, mercoledì 18 gennaio, alle ore 20:30 la Juventus Next Gen scenderà in campo al "Pino Zaccheria" di Foggia per il match di andata della semifinale di Coppa Italia di Serie C. Di fronte troverà il Foggia, appunto, che nel Girone C occupa la nona posizione in classifica a quota 29 punti dopo 22 partite disputate. Venendo al percorso dei pugliesi nella coppa nazionale, queste sono state le squadre eliminate: nel primo turno il Picerno ai calci di rigore, nel secondo turno la Juve Stabia, sempre nella lotteria dei tiri dal dischetto, agli ottavi di finale il Crotone superandolo 2-0 e ai quarti di finale, con lo stesso punteggio del turno precedente, il Catanzaro. Di seguito la lista dei convocati bianconeri diramata da Mister Massimo Brambilla.

I CONVOCATI

2 Savona

5 Nzouango Bikien

6 Riccio

7 Sekulov

8 Zuelli

9 Da Graca

10 Compagnon

11 Cudrig

12 Raina

13 Poli

14 Mulazzi

15 Verduci

17 Bonetti

20 Iocolano

21 Lipari

22 Daffara

23 Ntenda Wa Dimbonda

24 Palumbo

27 Besaggio

28 Barrenechea

30 Sersanti

31 Pecorino

32 Turicchia

41 Aké

42 Huijsen

43 Zelezny" (Juventus.com)