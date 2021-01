Foggia (ds Benevento): “Reynolds? Ci interessa. Trattativa chiusa? Posso solo dire che…”

TORINO- Nel primo anticipo della diciassettesima giornata di Serie A, l’Atalanta di Gasperini ha travolto il Benevento al “Ciro Vigorito” con il risultato di 4-1, riportandosi momentaneamente al quarto posto in attesa delle altre gare. I nerazzurri sono guidati da un Ilicic in grande spolvero, che ha sbloccato la gara ad un quarto d’ora dal termine della prima frazione di gioco. Ad arrotondare il punteggio ci hanno poi pensato Toloi, Zapata e Muriel (inutile il gol giallorosso di Sau), per una gara quasi mai in discussione. Da discutere, invece, c’è l’argomento mercato. Il ds campano Pasquale Foggia, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato anche del possibile arrivo di Reynolds alla corte di Pippo Inzaghi: “Lui e Pinamonti sono giocatori che ci piacciono molto. Giovani interessanti, come ne cerchiamo sempre noi. Se mi chiedete di trattative, non posso confermare che siano già chiuse. Mi limito a confermare il nostro grande interesse”.

Parole caute quelle rilasciate dall'ex calciatore di Lazio e Milan, ma che confermano una trattativa per l'arrivo dello statunitense in Italia. Come ormai risaputo, la Juventus sarebbe vicinissima a mettere sotto contratto il 19enne terzino attualmente in forza al Dallas, ma non potrebbe portarlo a Torino prima dell'estate, visti gli spazi per extracomunitari al momento indisponibili. Da qui l'idea di trovare una società amica presso cui "parcheggiare" il ragazzo fino al termine di questa stagione, permettendogli così di acquisire esperienza e prendere confidenza con il massimo campionato italiano. I bianconeri non perderebbero il controllo di Reynolds anche dovesse essere messo sotto contratto dal Benevento, con la possibilità di valutarne le prestazioni e magari aggiungerlo alla rosa come alternativa a Cuadrado sulla fascia destra.