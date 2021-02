Focus sulla Roma

TORINO – Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato un articolo sul proprio sito web un articolo in cui ci sono tutte le statistiche dei giallorossi in questo campionato di Serie A. Di seguito le riportiamo.

“Domenica, alle 18:00, all’Allianz Stadium arriva la Roma per una sfida d’alta classifica. I giallorossi, infatti, si presentano a Torino da terzi in classifica, con 40 punti collezionati in 20 partite. Un punto in più della Juventus, ma con una gara in più all’attivo. La formazione di Fonseca è reduce dal successo 3-1 sul Verona firmato Mancini, Mkhitaryan e Mayoral.

I NUMERI

Con 44 reti messe a segno la Roma vanta il terzo miglior attacco del campionato, mentre i gol subiti sono 33: nessuna squadra, tra le prime dieci, ne ha subiti di più. I giallorossi hanno collezionato 30 punti contro squadre nella metà bassa della classifica, 10 contro quelle nella metà alta: è la differenza più ampia tra le 20 squadre di questa Serie A. La Roma ha, inoltre, alternato una vittoria con un altro risultato in tutte le nove trasferte di questo campionato – ha perso 0-3 in quella più recente, contro la Lazio.

I SINGOLI

I due giocatori con più presenze in campionato sono Lorenzo Pellegrini (squalificato per la sfida di sabato) e Roger Ibanez, con 20 gettoni a testa. Per minutaggio, invece, davanti a tutti c’è Mkhitaryan, con 1664 minuti all’attivo. L’armeno è anche il miglior marcatore (9 reti) e ha già eguagliato il suo bottino di gol in tutta la scorsa Serie A e solo una volta in carriera è andato in doppia cifra in una stagione nei cinque maggiori campionati europei: 11 gol nel 2015/16, con il Borussia Dortmund. Dietro di lui, con 7 gol, Jordan Veretout ed Edinz Dzeko, seguiti, a 6 da Borja Mayoral. Lo spagnolo ha realizzato sei reti nelle sue prime cinque presenze da titolare in Serie A: nessun giocatore ha mai fatto meglio nella competizione nell’era dei tre punti a vittoria”.