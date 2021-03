Focus sulla Lazio

Focus sui prossimi avversari della Juventus

"Adam Marusic, con 23 presenze, è il giocatore della Lazio che vanta più gare disputate in campionato in questa stagione. Seguono Immobile (22), Acerbi, Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Lazzari (quest’ultimo non prenderà parte alla trasferta di Torino causa infortunio) tutti a quota 21. Francesco Acerbi, con 1828 minuti all’attivo, è stato fino a questo momento il giocatore biancoceleste più presente in campo. Chi, invece, conduce la classifica cannonieri nella squadra di Mister Inzaghi è Ciro Immobile con 14 reti segnate, l’unico tra i suoi compagni ad avere superato la doppia cifra. Dietro di lui, con 7 gol, Luis Alberto, seguito da Caicedo autore di 6 reti e da Milinkovic-Savic (5).

La Lazio ha messo a segno 38 gol in 24 partite (10 in meno dei bianconeri), 32 dei quali sono stati realizzati da Immobile, Luis Alberto, Caicedo e Milinkovic-Savic. Sono, invece, 32 i gol subìti: tra le squadre che occupano le prime dieci posizioni in classifica soltanto la Roma con 38, il Sassuolo e la Sampdoria, entrambe con 37, ne hanno incassati di più. Giallorossi e blucerchiati, però, hanno giocato una partita in più. I biancocelesti hanno perso le ultime due trasferte disputate: 3-1 contro l’Inter e 2-0 contro il Bologna. Prima di queste due sconfitte, nelle precedenti 10 partite giocate lontano dall’Olimpico, la squadra di Inzaghi aveva perso soltanto contro il Milan e la Sampdoria. In queste quattro gare, in tre occasioni ha subìto tre reti e nell’ultima in ordine temporale, quella contro il Bologna, due. La Lazio non pareggia da nove match consecutivi. L’ultimo pareggio risale alla prima gara del 2021: 1-1 a Marassi contro il Genoa. Prima della sconfitta contro l’Inter, datata 14 febbraio, la squadra biancoceleste arrivava da 6 vittorie consecutive".