Focus sulla Lazio

redazionejuvenews

Il sito web ufficiale della Juventusha pubblicato un focus sulla Lazio, squadre che domani i bianconeri affronteranno allo Stadio Olimpico di Roma, sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. La Lazio viene da una bella vittoria in casa della Salernitana per 3-0, mentre la Juve viene dai tre punti conquistati all'Allianz Stadium all'ultimo respiro grazie a Juan Cuadrado contro la Fiorentina di Italiano. Di seguito riportiamo tutte le statistiche dei biancocelesti in vista della partita di domani.

"La Lazio è imbattuta nelle ultime 19 partite casalinghe, tra le squadre attualmente in Serie A solamente l'Inter (22) ha una striscia aperta più lunga. Dopo il successo per 3-0 sulla Salernitana, la formazione biancoceleste potrebbe tenere la porta inviolata per due gare di fila in campionato per la prima volta dallo scorso gennaio. La Lazio è la squadra che ha segnato più gol rispetto agli Expected Goals prodotti (+7.8 - 25 gol con 17.2 xG). In aggiunta è la squadra che ha effettuato più passaggi in questo campionato (6727) ed è seconda solo al Napoli (88%) per precisione degli stessi (87%).

La Lazio è la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questo campionato: 11, frutto di tre vittorie e due pareggi in otto partite in cui è andata sotto nel punteggio. La Lazio è l'unica squadra di questa Serie A a vantare almeno due giocatori con tre gol segnati e tre assist fatti (Milinkovic-Savic e Felipe Anderson). Solamente Mattia Destro (quattro) ha segnato più gol di testa del serbo (tre) in questo campionato. Ciro Immobile, che ha giocato le sue prime tre partite in Serie A con la maglia della Juventus, tra la stagione 2008/09 e 2009/10, è attualmente il capocannoniere della Serie A con 10 gol messi a segno. Prima dell'inizio della giornata è anche l'unico in doppia cifra di reti". (juventus.com).