Focus sul Torino

Domani il derby della Mole allo stadio dei granata

redazionejuvenews

La Juventus scenderà domani in campo contro il Torino, nel derby che i bianconeri proveranno a vincere per dimenticare la sconfitta subita contro il Benevento prima della pausa. Tra Bonucci e Demiral positivi al COVID e la serata organizzata a casa McKennie alla quale erano presenti anche Arthur e Dybala, non è stata una viglia tranquilla per i bianconeri, che domani dovranno comunque a tutti i costi cercare la vittoria. Tramite il suo sito internet, la Juventus ha presentato il Torino, con un focus sulla squadra granata.

"La Juventus, dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, fa visita al Torino per il secondo Derby della Mole della stagione. I granata occupano il diciassettesimo posto in classifica, con 23 punti collezionati in 27 gare e sono reduci dal KO 1-0 contro la Sampdoria. Con Nicola (subentrato a Giampaolo) in panchina sono arrivati quattro pareggi, due vittorie e tre sconfitte.

NUMERI

Sono 39 i gol messi a segno dai granata, 50 quelli subiti. Nessuno in Serie A ha un rendimento in casa peggiore del Torino che, tra le mura amiche, ha raccolto 10 punti, vincendo solo una gara, contro il Sassuolo, in rimonta, nel finale. Proprio nel quarto d'ora finale il Toro ha segnato il maggior numero dei suoi gol: 15 su 39. Nessuno ha segnato più gol dei granata (15 gol anche per la Juve) dopo il 76'. Nello stesso periodo di gara hanno subito anche il maggior numero di reti: 15.

Il Torino, in aggiunta, è la squadra che ha perso più punti da situazioni di vantaggio in questo campionato (23), frutto anche delle cinque sconfitte una volta sopra nel punteggio (altro record negativo). Proprio in rimonta è arrivata la vittoria della Juve all'Allianz Stadium, all'andata.

I SINGOLI

Il giocatore del Torino con più reti all'attivo è Andrea Belotti, a quota 11. Alle sue spalle Simone Zaza (5) e il centrale difensivo Bremer(4). Nelle ultime tre sfide la costante in attacco è stata un volto nuovo: Antonio Sanabria, unico sempre titolare nella coppia di attaccanti del 3-5-2 e autore di 2 gol in 4 gare. Belotti, con Rincon e Sirigu, è il giocatore ad aver collezionato più presenze: 25. Il Gallo, inoltre, è il giocatore ad aver effettuato più tiri nello specchio della sua squadra (30)." (Juventus.com)