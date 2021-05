Focus sul Sassuolo

TORINO - Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato un focus sul Sassuolo, in vista del match di questa sera contro i bianconeri: "Nel corso di questa stagione sono stati diversi i giocatori del Sassuolo che si sono messi in evidenza. Uno su tutti è il capitano, Domenico Berardi, che ha segnato 16 gol in questo Serie A, eguagliando la sua migliore annata realizzativa (2013/2014). Il numero 25 neroverde ha segnato tre reti nelle ultime tre gare disputate. Non è da meno Giacomo Raspadori, autore anche lui di tre gol nelle ultime quattro giornate. Complessivamente il Sassuolo contro Fiorentina, Milan, Sampdoria, Atalanta e Genoa è andato a segno nove volte, di cui otto proprio con Berardi e Raspadori. Il potenziale offensivo degli emiliani, inoltre, può fare affidamento anche e soprattutto su Francesco Caputo che, pur contando 23 presenze in campionato fino a questo momento, ha segnato 11 reti e fornito ben 7 assist. Importanti, invece, negli equilibri dello scacchiere di Mister De Zerbi sono sicuramente Manuel Locatelli e Gian Marco Ferrari, entrambi con 31 presenze all’attivo in questa stagione. Due punti di riferimento per i neroverdi, come Andrea Consigli che ha difeso la porta in 34 occasioni su 35.