TORINO – Il sito web ufficiale della Juventus ha pubblicato un focus sul Napoli con tutte le statistiche degli azzurri nel campionato di Serie A. Eccole tutte: “Il Napoli, avversario dei bianconeri nell’ultima Supercoppa, è attualmente sesto in campionato, con 37 punti, 5 in meno della Juventus. La squadra di Gattuso ha vinto 12 match come quella di Pirlo, ma paga le 7 sconfitte. 44 i gol segnati, 23 quelli subiti.

I FACTS

Il Napoli ha vinto l’ultima partita casalinga di Serie A contro la Juventus: l’ultima volta in cui i partenopei hanno ottenuto due successi interni consecutivi è stata nel 2011, quando arrivarono a quattro. La squadra azzurra ha ospitato 74 volte la Juve in Serie A: 24 successi partenopei, 23 piemontesi e 27 pareggi. Il Napoli ha pareggiato soltanto una delle ultime 25 partite di Serie A (1-1 v Torino lo scorso dicembre): completano il parziale per i partenopei 15 successi e nove sconfitte. Nessuna squadra in questo campionato ha segnato più volte degli uomini di Gattuso, almeno quattro reti in una partita: sei volte per i partenopei, di cui l’ultima il 17 gennaio contro la Fiorentina.

Il Napoli ha perso due delle ultime tre partite di Serie A (1V), tante sconfitte quante nelle precedenti sei (3V, 1N). Non ha inoltre subito gol nelle ultime due partite casalinghe di campionato e non arriva a tre clean sheet in casa di fila da dicembre 2018, con Carlo Ancelotti in panchina. Infine, Il Napoli è la squadra che ha tentato finora più conclusioni in questo campionato (362) ed è quella che ha subito finora meno conclusioni (180) in Serie A.

FOCUS GIOCATORI

Matteo Politano ha segnato sei reti in questo campionato, registrando la sua seconda migliore stagione in Serie A in termini realizzativi dopo il 2017/18 (10 con la maglia del Sassuolo). Hirving Lozano ha trovato il suo primo gol in Serie A all’esordio nella competizione proprio contro la Juventus ad agosto 2019; è stato in quel caso il primo giocatore del Napoli a segnare al debutto nella massima serie contro i bianconeri da Roberto Stellone nel settembre 2000.

Dovesse giocare, Dries Mertens collezionerebbe la presenza numero 250 in Serie A; per il belga due gol e due assist in campionato contro la Juventus. Dopo non aver partecipato ad alcun gol nelle prime 10 sfide di campionato contro la Juventus, Piotr Zielinski ha fornito un assist e segnato una rete nelle due più recenti.

Il primo gol di Kostas Manolas con la maglia del Napoli in Serie A è stato contro la Juventus, nell’agosto 2019. Andrea Petagna ha segnato un solo gol in otto partite contro la Juventus in Serie A, arrivato su rigore nella sua sfida più recente, con la maglia della SPAL (febbraio 2020). Il primo gol Giovanni Di Lorenzo con la maglia del Napoli in Serie A è stato contro la Juventus, nell’agosto 2019″.