Focus sul Napoli

Tutti i numeri degli azzurri in vista della partita di domani

redazionejuvenews

Il sito web ufficiale della Juventusha pubblicato tutti i numeri e le statistiche del Napoli in Serie A nel girone di andata in vista del match di domani: "Il Napoli ha perso quattro delle ultime sette partite di Serie A (2V, 1N): nel periodo hanno fatto peggio solo Genoa e Salernitana (cinque); i partenopei hanno subito nel parziale lo stesso numero di sconfitte rimediate nelle precedenti 35 gare del massimo torneo. Dopo la sconfitta per 0-1, contro lo Spezia, nell’ultimo turno, il Napoli potrebbe restare a secco di gol per due gare consecutive di campionato per la prima volta dal dicembre 2020 (contro Inter e Lazio in quell’occasione, sotto Gennaro Gattuso).

Dopo aver vinto tutte le prime quattro trasferte di questo campionato, il Napoli ha ottenuto soltanto due successi nelle ultime cinque gare esterne di Serie A (2N, 1P). In trasferta, in Serie A, il Napoli ha mantenuto la porta inviolata 10 volte nel 2021 - più di ogni altra squadra - ma la prima di queste clean sheet è arrivata a marzo, dopo che i partenopei avevano subito gol in tutte le prime sei gare esterne di campionato dell’anno solare. Il Napoli è la squadra che è rimasta in svantaggio per meno minuti complessivi (56), in trasferta, in questa Serie A.

La squadra di Luciano Spalletti ha la miglior difesa di questo campionato, con 14 gol al passivo; a partire dagli anni '90, questa è soltanto la seconda stagione in cui i partenopei hanno incassato meno di 15 reti, dopo 19 partite giocate (dopo il 2017/18). Il Napoli è la squadra più prolifica da fuori area in questo campionato: otto reti per i partenopei, il doppio di quelli messi a segno dalla Juventus finora – inoltre, quella azzurra è anche la formazione che ha subito meno gol dalla distanza (soltanto uno). Il Napoli guida la Serie A nelle classifiche del possesso palla medio (58.7%) e della percentuale di passaggi riusciti (87.6%)". (juventus.com)