Focus sul Benevento

"Il Benevento ha raccolto un solo punto in otto sfide di Serie A contro squadre che a inizio giornata occupavano le prime tre posizione in classifica – tuttavia è arrivato proprio nella gara più recente: 0-0 contro la Roma lo scorso febbraio. Il Benevento è la formazione che aspetta da più tempo la vittoria tra le squadre attualmente in Serie A: 11 partite, nelle quali i campani hanno collezionato cinque pareggi e sei sconfitte (ultimo successo il 6 gennaio contro il Cagliari). Ha perso tre delle ultime quattro partite di campionato (1N), tante quante nelle precedenti otto (1V, 4N). Juventus (12.6) e Benevento (12.9) sono due delle quattro squadre che in media commettono meno falli in questo campionato, tra loro troviamo Napoli e Sassuolo. Nessuna squadra ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio in trasferta del Benevento in questo campionato: sette, al pari dello Spezia.