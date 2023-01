Juventus in campo questa sera: focus sull’Udinese

"Grande protagonista nella prima parte della stagione, l’Udinese arriva alla gara dell’Allianz Stadium forte dell’ottimo ottavo posto in classifica con 25 punti. La squadra allenata da Andrea Sottil ha vinto sei volte, pareggiato sette e perso in tre occasioni, con 25 gol fatti e 18 subiti. Lo scorso 4 gennaio ha pareggiato 1-1 tra le mura amiche contro l’Empoli: al vantaggio dei toscani con Baldanzi ha risposto con l'argentino (ed ex juventino) Pereyra.

Con 6 reti in 16 partite, il 24enne portoghese Beto è il miglior marcatore in campionato dell’Udinese. Seguono con 3 centri Samardzic, con 2 Deulofeu, Pereyra (nella foto sotto ai tempi della Juventus), Lovric, Bijol e Udogie ed infine a quota uno eco Arslan, Nestorovski, Perez, Becao e Masina. Da sottolineare alcuni numeri di Gerard Deulofeu, che è il giocatore che ha creato più occasioni da gol in seguito a un'azione palla al piede in questo campionato (14, da cui 2 assist). Lo spagnolo in 15 presenze ha già battuto il suo primato di assist in una singola stagione di Serie A (6). Deulofeu è anche il giocatore che ha preso parte al maggior numero di sequenze su azione terminate con un tiro in questa Serie A (92, 10 delle quali si sono tramutate in gol)." (Juventus.com)