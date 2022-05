Florenzi: “Chiellini è l’Ibra dell’Italia, ci lascia una leggenda del calcio”

Alessandro Florenzi, difensore della Nazionale italiana e del Milan, ha parlato dell'addio di Chiellini agli azzurri.

Alessandro Florenzi , terzino del Milan e della Nazionale , ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco le sue parole sul calcio italiano: "Le prime otto squadre hanno giocato un bellissimo calcio, d'attacco. Giocate e preparate: tutte squadre che hanno fatto un percorso di gioco e con una impronta di calcio. Siamo andati avanti. Prima c'erano squadre che vincevano il campionato a gennaio, mentre quest'anno s'è deciso all'ultima giornata e ci sono state tante gare non scontate. Hellas-Milan l'abbiamo vinta in rimonta , l'Empoli a Bergamo ha vinto e bisogna fare solo i complimenti ad Andreazzoli. Siamo avanti da questo punto di vista. La Nazionale ha il suo gioco da quando c'è Mancini".

Sulla mancata qualificazione al Mondiale: "Se fossimo usciti dal Mondiale in una ipotetica finale col Portogallo sarebbe stato diverso, con tutto il rispetto per la Nord Macedonia che non è al nostro livello. Però il calcio ti insegna che nessuna gara è scontata e l'insegnamento è questo: giocare tutte le gare come una finale. Anche se poi pure a Palermo l'abbiamo giocata, tirando 50 volte in porta... Mi prendo l'insegnamento. Capire perché siamo usciti è ancora un po' difficile. Per me nelle gare di qualificazione abbiamo creato tanto, ma non abbiamo concretizzato. Non ho rimpianti sul gioco che abbiamo espresso".