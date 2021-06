Florentino Perez: “UEFA ha eliminato la regola del gol fuori casa? Sarebbe meglio si occupasse di altro”

Il presidente del Real Madrid ha parlato

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Onda Cero circa l'eliminazione da parte della UEFA della regola del gol in trasferta: "La UEFA elimina valore doppio dei gol fuori casa? Credo che sarebbe meglio se la UEFA si preoccupasse dei suoi tifosi e organizzasse una competizione più competitiva per frenare il declino del calcio e la bassissima audience. L'interesse per questo sport è diventato minore, i giovani non guardano più la tv convenzionale".

A proposito di Juventus ha parlato ai microfoni di Sky Sport Angelo Ogbonna, difensore del West Ham ed ex bianconero: "Sono rimasto amareggiato, non posso nasconderlo. Ma sono contento del percorso che sta facendo la Nazionale. C’è un approccio alle partite completamente differente rispetto agli altri anni. Questo si sentiva già nell’aria da moltissimo tempo. Il mio sfogo precedente? La mia è stata un’analisi generale, in base alla mia annata e quella degli altri. Credo ci sia stata poca meritocrazia. Comunque sono stato infortunato due mesi, quindi potrebbe aver pesato. Kean è uno degli attaccanti più forti che ci sono Inghilterra, ma io non gli darei così tanta pressione. L’Europeo è una competizione particolare, dove il gruppo fa la differenza. E infatti l’Italia si sta distinguendo in questo. Ronaldo o Lukaku? Non vorrei marcare nessuno dei due. Sono due calciatori dalle qualità elevate. Cristiano Ronaldo, nonostante l’età, continua ad avere dei super numeri anche se non è quello di una volta. Lukaku ha una strapotere fisico. Gli anni con Conte gli hanno fatto trovare la sua dimensione. Razzismo? Io penso che di queste cose non se ne debba parlare. Per far sì che qualsiasi forza di discriminazione possa eliminarsi, dobbiamo smettere di parlarne. Soprattutto nello sport. Nello sport, in qualsiasi tipo di sport, c'è uguaglianza, quando c'è una palla di mezzo non penso che si vada a guardare il colore del compagno di squadra o dell'avversario. Magari la frustrazione ti può permettere di fare una battuta che io però non credo sia mirata.