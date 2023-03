Flekken: “La Juve uno dei più grandi club d’Europa, faremo la nostra gara”

Mark Flekken, portiere del Friburgo, ha detto la sua a Sportitalia sulla sfida con la Juventus. Ecco le sue parole sul match degli ottavi di finale di Europa League di giovedi: "Sarà una grandissima partita. Per molti componenti della nostra squadra, poter giocare agli ottavi di finale contro una squadra come la Juventus sarà una delle occasioni più importanti in carriera. Come affronteremo la Juventis nella prossima gara? Questo lo deciderà il tecnico: ci dirà lui come stare in campo, come affronteremo la Juventus e se cambieremo qualcosa per adattarci a loro. Noi giocatori comunque faremo la nostra partita, cercando di fare il nostro meglio indipendente dall’avversario.