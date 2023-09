‘Flash’ compie 33 anni: gli auguri a Douglas Costa / “Muscoli di cristallo”

Tanto forte quanto 'fragile': Douglas Costa tra i migliori al mondo per le sue doti tecniche. I tifosi ironizzano 'Peccato per...'

Il brasiliano classe '90 viene ricordato tanto per le sue capacità straordinarie quanto per i suoi infortuni. Douglas Costa -in arte ' flash'- sarebbe potuto essere davvero uno dei migliori. Douglas Costa ha superato le 27 presenze una sola volta durante la sua carriera (ovvero durante il suo primo anno a Torino). Per il resto tante le assenze registrate: con la maglia della Juventus dalla stagione 2015/16 fino all'ottobre 2020 ha collezionato 103 le presenze totali a cui si aggiungono 10 reti e 5 trofei conquistati.