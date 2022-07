Firmino si toglie dal mercato: “Voglio restare qui al Liverpool”

Roberto Firmino, attaccante del Liverpool, ha detto la sua sul futuro, blindandosi ai Reds per questa sessione di mercato.

Roberto Firmino, attaccante del Liverpool, ha rilasciato delle dichiarazioni a TNT Sport, parlando del suo futuro. Negli scorsi giorni alcuni giornali avevano avvicinato il brasiliano alla Juventus, come vice Vlahovic, ma nelle ore successive sono arrivate soltanto smentite, conferme sulla volontà di restare in Inghilterra dell'ex Hoffenheim. Ecco le sue parole: "Sono molto felice qui a Liverpool. Sono grato a Dio di essere qui a giocare per un grande club con grandi giocatori, e a vincere titoli. E la mia volontà è restare. Il mio desiderio è restare qui. Voglio rimanere qui, sono felice qui. Quindi questo è tutto ciò che posso dire, voglio restare".