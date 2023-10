Fiorentina, Parisi: “Contro la Juventus i dettagli faranno la differenza”

Dopo la sconfitta rimediata al fotofinish contro la Lazio, la seconda consecutiva per la Fiorentina, Fabiano Parisi ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Il terzino viola sarebbe già orientato al prossimo match, quello contro la Juventus. Ecco le sue parole: "Fa malissimo, si vede negli occhi dei miei compagni la delusione negli spogliatoi. Venire qua, fare una prestazione del genere e portare anche solo un punto era importante. Ci portiamo a casa una prestazione migliore rispetto alla sfida contro l'Empoli, contro la Juventus i dettagli faranno la differenza, anche dopo il 90'. Continuiamo così. Non fa differenza dove gioco, a destra posso venire anche dentro al campo e saltare l'uomo facilmente, appoggiando la palla agli altri per sviluppare l'azione. Nella Primavera del Benevento ho fatto il quinto a destra".