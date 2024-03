La Juventus Women scenderà in campo domani pomeriggio nella partita valevole per la semifinale di andata della Coppa Italia femminile contro la Fiorentina. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno presentato la partita ripercorrendo...

2 marzo

La JuventusWomen scenderà in campo domani pomeriggio nella partita valevole per la semifinale di andata della CoppaItalia femminile contro la Fiorentina. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno presentato la partita ripercorrendo i precedenti tra le due squadre.

"Questo sarà il primo incrocio in semifinale tra Fiorentina e Juventus, considerando tutte le competizioni. In generale, le bianconere hanno vinto 14 match con le viola (2N, 3P), incluso l’unico precedente in Coppa Italia (2-1 in finale nell’aprile 2019), e contro nessuna formazione hanno conquistato più successi finora (14 anche contro la Roma).

La Fiorentina è rimasta imbattuta in due delle ultime tre sfide con la Juventus (1V, 1N), solo una volta in meno che nelle prime 16 in tutte le competizioni (2V, 1N). Dopo il 2-2 in campionato nell’incrocio più recente, inoltre, la Viola potrebbe ottenere due risultati utili di fila contro le bianconere per la seconda volta nella sua storia – la prima tra aprile e ottobre 2018 (successo in Serie A e nella finale di Supercoppa Italiana).

Nonostante la Fiorentina sia rimasta a secco di gol in ben 10 partite contro la Juventus tra tutte le competizioni (almeno sei volte in più che contro ogni altra avversaria), le bianconere hanno subito 10 reti nelle quattro sfide più recenti contro questa avversaria, ovvero tre in più di quante ne avevano concesse nelle prime 15 (sette).

La Juventus ha segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime 11 sfide contro la Fiorentina considerando tutte le competizioni: è la serie più lunga di questo tipo registrata finora dalle bianconere contro una singola avversaria.

Nessuno dei sette incroci tra Juventus e Fiorentina giocati in casa della Viola considerando tutte le competizioni è terminato in parità: finora ben cinque successi bianconeri e due viola. La Juventus ha subito più di tre gol in un singolo incontro in sole tre occasioni considerando tutte le competizioni, due delle quali in trasferta contro un’avversaria toscana (la restante contro il Milan): successo per 5-4 in Coppa Italia contro l’Empoli il 30 gennaio 2021 e una sconfitta per 2-4 in Serie A contro la Fiorentina il 21 maggio 2023."

