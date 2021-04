Fiorentina-Juventus, Top e Flop: Cuadrado in forma, ennesima delusione Ramsey

Il Top e il Flop di Fiorentina-Juventus

TOP - CUADRADO - Il colombiano fa una partita delle sue: incontenibile. L'ex Fiorentina ha effettuato una quantità infinita di cross, dribbling e inserimenti pericolosi (soprattutto nel primo tempo in cui è stato forse l'unico a raggiungere la sufficienza in pagella). Bene anche in fase di copertura e precisione nei passaggi. Ennesima bella figura di Cuadrado ed ennesima conferma di come sia un giocatore fondamentale per i bianconeri.