Fiorentina-Juventus: le formazioni ufficiali

Le due squadre in campo oggi

Dopo la vittoria contro il Parma nel turno infrasettimanale la Juventus è attesa oggi dalla partita contro la Fiorentina in programma al Franchi di Firenze. I bianconeri sono chiamati a dare seguito alla prestazione e al risultato ottenuto contro i Ducali per non perdere terreno in classifica, dove sono in lotta per i posti valevoli per la qualificazione alla prossima Champions League. Con l'Inter prima in classifica e distante, i bianconeri si stanno giocando i restanti tre posti con il Milan, attualmente secondo in classifica, l'Atalanta, appaiata al terzo posto con la squadra di Andrea Pirlo, e il Napoli, al quinto posto ma staccato solamente di due punti. Le giornate finali del campionato vedranno andare in scena molti scontri diretti, e i bianconeri puntato ad approfittare delle sfide incrociate tra i loro avversari per guadagnare punti.