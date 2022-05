Fiorentina-Juventus: le formazioni ufficiali

La squadra di Massimiliano Allegri scende in campo contro la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi per la trentottesima e ultima giornata di Serie A

La Juventus scenderà in campo questa sera nella partita valevole per la trentottesima e ultimagiornata del campionato italiano di SerieA, ospite allo Stadio Artemio Franchi di Firenze contro la Fiorentina. I bianconeri cercheranno di chiudere al meglio la stagione, che non li ha visti mai protagonisti nella lotta per vincere il campionato, e li ha visti uscire sconfitti da tutte e due le finali disputate, entrambe contro l'inter, in Supecoppa Italiana e in Coppa Italia.