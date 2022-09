Arrivabene: “Cresciuti rispetto allo scorso anno. Dobbiamo essere tutti uniti”

La Juventus scende in campo nella quinta giornata del campionato italiano di Serie A contro la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi

redazionejuvenews

La Juventus sta per scendere in campo nel primo anticipo della quinta giornata di campionato, in programma contro la Fiorentina a Firenze. Il dirigente dei bianconeri Maurizio Arrivabene ha parlato a pochi minuti dall'inizio della sfida.

"Siamo cresciuti rispetto allo scorso anno, anche perchè altrimenti non avremmo operato cosi sul mercato. La squadra è in corsa, siamo a due punti dal primo posto e per ora va bene così. Le scelte del mister sono corrette, anche in vista della Champions, visto che martedì abbiamo una partita importante: grande rispetto per il PSG ma nessuna paura, quindi è meglio magari far riposare qualcuno oggi".

"Se sei un giocatore della Juventus devi lottare sempre, con la stessa cattiveria e convinzione in tutte le competizioni, dal campionato alla Champions passando per la Coppa Italia. Il nostro spirito deve essere quello di scendere in campo con rispetto di tutti ma non avendo paura di nessuno. Dietro la squadra c'è una società unita a livello dirigenziale, con l'allenatore e la squadra e con i tifosi, che sono tornati ad essere il nostro dodicesimo uomo".

"Le squadre titolate mirano a vincere, fare dei pronostici ora è presto, ma noi non siamo in corsa per perdere. Con i prezzi che girano più che mercato parlerei di boutique.Quello che è successo a Ronaldo non è un nostro problema, ovviamente trattandosi di un giocatore del genere spiace vederlo in una situazione simile, non piacevole per lui e per la sua squadra, ma non è più un problema nostro".