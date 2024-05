Fiorentina-Juve Women 0-2, Cantore: “Non ci siamo mai sentite inferiori”

Grazie alle reti di Cantore e Bonansea la Juve Women ha battuto 0-2 la Fiorentina. Al termine della partita proprio Cantore, autrice del gol dello 0-1, ha detto: "Complimenti alla Fiorentina per la qualificazione in Champions, e alla Roma per lo Scudetto. Noi oggi abbiamo provato qualcosa di nuovo come modulo e siamo contente di come è andata; sono anche soddisfatta di aver segnato, è stato un gol che ci ha permesso di gestire la partita nel modo migliore. Guardando alla stagione, siamo partite come sempre per vincere, poi anche se il campo ha detto altro, non ci siamo mai sentite inferiori a nessuno".