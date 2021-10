Fiorentina, è partita l’asta per Vlahovic! Sul serbo c’è anche la Juve

Quale sarà il futuro di Vlahovic? Tante squadre sulle tracce del bomber serbo, ma il prezzo è alto. La Juve lo sogna: operazione complessa

Dopo le dichiarazioni fatte da Rocco Commisso nella giornata di ieri, ora Dusan Vlahovic è sulla bocca di tutti. Il bomber serbo non rinnoverà il proprio contratto con la Fiorentina, e per questo il presidente viola ha dovuto arrendersi e cominciare a cercare una possibile soluzione. Per un club come la Fiorentina, perdere a parametro zero un giocatore così importante sarebbe un peccato mortale. Il contratto dell'attaccante è in scadenza a giugno 2023: Commisso ha circa un anno e mezzo per trovare un acquirente. Le squadre interessate a lui non mancano, ma sono decisamente meno quelle che possono permetterselo.