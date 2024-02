Fiorentina-Juve Primavera 1-0, Montero: “Siamo molto dispiaciuti”

Niente da fare per la Juve Primavera, battuta 1-0 dalla Fiorentina: le parole dell'allenatore bianconero Montero

Niente da fare per la Juve Primavera, battuta 1-0 dalla Fiorentina. Al termine della partita l'allenatore bianconero Montero ha detto: "Siamo molto dispiaciuti per avere perso questa partita per un episodio".

"A livello mentale dobbiamo migliorare su queste situazioni - ha continuato -, non possiamo permetterci di abbassare il livellodi attenzione perchè il nostro obiettivo continua a essere quello di qualificarci ai play-off e non possiamo lasciare questi punti per strada".

"Dobbiamo continuare a lavorare senza sosta e soprattutto noi adulti dobbiamo cercare di dare ancora di più per mettere questi ragazzi nelle condizioni ideali per esprimersi. Siamo delusi e amareggiati, ma lavoreremo per tornare alla vittoria", ha concluso.

