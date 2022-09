Juve, i convocati in vista del match contro la Fiorentina

Neanche il tempo di esultare per la vittoria contro lo Spezia che la Juve è subito costretta a pensare alla prossima avversaria. Domani alle 15:00, infatti, i bianconeri affronteranno la Fiorentina , match valido per la 5a giornata di Serie A. La squadra di Italiano è un'avversaria temibile, da non sottovalutare. I bianconeri dovranno mettercela tutta per portare a casa altri tre punti. In vista della sfida contro i viola, il club bianconero ha pubblicato la lista dei convocati : Pinsoglio, Perin, Garofani; De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani; Locatelli, McKennie, Caudrado, Kostic, Miretti, Paredes, Fagioli; Vlahovic, Mili, Kean, Di Maria, Soulè.

Assenti invece Szczesny e Rabiot, entrambi infortunati. Il portiere polacco ha subito un brutto colpo nel corso del match contro lo Spezia e per questo non è stato convocato. "Ha una forte distorsione - ha rivelato Allegri, non sappiamo i tempi di recupero che saranno valutati giorno dopo giorno". Al suo posto è stato convocato il giovane Garofani. Su Rabiot, invece, ha aggiunto: "Domani non saràdella partita, mercoledì ha preso un colpo ed ha un ematoma che non gli permette di piegare la gamba". Completamente recuperato Di Maria, che ha giocato uno scampolo di gara anche contro lo Spezia e si prepara a fare altrettanto domani: "Non è in condizione ottimale ma è in condizione di giocare, non tutta la partita ma una parte".