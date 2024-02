Fiorentina-Frosinone 5-1, negli ospiti titolari tutti i prestiti dalla Juventus

Nel match perso dal Frosinone per 5-1 contro la Fiorentina sono scesi in campo tra i giallocelesti i tre giocatori in prestito dalla Juve

Nel lunch match della ventiquattresima giornata di Serie A, la Fiorentina ha schiantato il Frosinone con un perentorio 5-1. In realtà, nei primi minuti di gioco gli ospiti, tra le cui fila di titolari vedevano in campo tutti i prestiti dalla Juventus, parevano essere partiti con il piglio giusto. In particolare, Matias Soulè aveva subito mostrato qualche spunto personale in dribbling che aveva costretto presto anche all'ammonizione di Martinez Quarta.