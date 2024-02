Fiorentina – Dietro alla sostituzione di Bonaventura c’è la Juventus

Quando la Juventus chiama non te la scordi. Questa sarebbe la tesi de Il Corriere Fiorentino in riferimento a Giacomo Bonaventura . Il centrocampista della Fiorentina , sarebbe stato lasciato sorprendentemente negli spogliatoi nell'intervallo del match disputato venerdì contro il Lecce . Dietro ai motivi del cambio, ci sarebbe proprio il club bianconero, rimasto per il quotidiano nei pensieri del giocatore.

Negli ultimi giorni di calciomercato, Bonaventura sarebbe entrato nelle mire della Juventus come possibile rinforzo per il centrocampo. Soluzione a quanto pare gradita al giocatore, ma non al club viola, il quale si sarebbe opposto alla cessione a gennaio. La Juve ha poi virato su altri obbiettivi, mentre ipoteticamente il calciatore non avrebbe ancora superato il corteggiamento ricevuto.