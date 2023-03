Fiorentina, Commisso attacca la Juve: “Quanti gol farà Vlahovic?”

Grazie alle reti di Nico Gonzalez e Jovic la Fiorentina ha battuto il Milan, ritrovando così una vittoria che mancava ormai da troppo tempo. Al termine della partita l'allenatore viola Vincenzo Italiano ha detto: "Per tante partite abbiamo calciato molto, ma mai con quella voglia che abbiamo avuto stasera. Spesso abbiamo perso partite che non meritavamo e siamo migliorati nello sfruttamento di quello che produciamo. Nelle ultime 5 partite abbiamo fatto vedere che gli attaccanti sanno far gol e siamo contenti".